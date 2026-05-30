Купуваме зеленчуци на цени като във Великобритания

Стопкадър бТВ

Седмичната сметка за храна изяжда все по-голяма част от доходите на семейства във Великобритания, но като дял от заплатата те често плащат по-малко, отколкото средното българско семейство.

Средната седмична сметка за храна за един човек в Англия надхвърля 50 паунда, а за семейства с деца лесно стига 200 паунда. Това е почти двойно повече, отколкото преди две години.

Цените са се повишили до такава степен, че британското правителство дори обмисля да поиска от големите вериги доброволно да ограничат цените на основни стоки като хляб, мляко и яйца.

За сравнение – килограм краставици в Англия струва близо 3 евро. В България същият килограм върви между 1 и 3 евро.

Доматите тук варират между 2 и 7 евро за килограм, а преди седмици в Благоевград бяха отчетени цени до 6 евро за килограм домати.

Хлябът на Острова струва около 1,5 евро**,** а в България е средно на половината на това.

Въпреки че минималната заплата на Острова остава близо четири пъти по-висока от българската, разликата в цените на основните храни се смалява с всеки изминал месец, пише btvnovinite.bg.

