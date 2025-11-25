Купуващите валута от чейндж бюра са уведомени: Въвеждат карти

Пиксабей

Да купуваме валута от чейндж бюро с карта, предвиждат промени в наредбата за изискванията към дейността на обменните бюра, качена за обществено обсъждане.



С тях се създава правна възможност в случаите на продажба на чуждестранна валута от обменното бюро, стойността на сделката да може да бъде заплатена от клиента с банкова карта чрез ПОС терминално устройство, пише Парите ни



Друга промяна предвижда да се актуализира размерът на касовата наличност, която остава в края на деня в обменното бюро, като се отчита развитието на обществените отношения и промените в икономическата обстановка. По предложение на Националната асоциация на обменните бюра се предлага общата касова наличност (в национална и чуждестранна валута) в края на всеки работен ден във всеки отделен обект – обменно бюро да бъде увеличена от до 20 000 лв. на до 20 000 евро.



Притежателите на лиценз за обменно бюро ще бъдат задължени да върнат в Централното управление на Националната агенция за приходите издаденото удостоверение за вписване в публичния регистър. Причината е да се ограничи възможността, ако не бъде върнато удостоверението , да се използва некоректно от икономическите оператори.

Предвижда се да не се допуска извършване на сторно операция, когато обмяна на валута е извършена чрез автомат за обмяна на валута. Уредбата произтича от същността на автомата, доколкото при извършването на обмяната на валута липсва човешкият фактор и действията се извършват чрез самообслужване на лицето.

