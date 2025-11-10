Купуват дизел с отстъпка на бензиностанциите

Кадър БТВ

Много българи се възползват от различни отстъпки за горивата, сочи репортаж на БТВ.

Властта предприе специални мерки за сигурност в обектите на „Лукойл“, но без отговор – очаква ли Вашингтон да даде зелена светлина за отлагане на санкциите и рафинерията в Бургас да остане извън тях. Това се случва 11 дни преди санкциите на Съединените щати срещу руските петролни гиганти да влязат в сила, предаде БТВ.

Рафинерията в Бургас и нефтопристанището в Росенец са под засилена охрана на полицията, жандармерията и екипи на ГДБОП. Антиндрон система на военното министерство е разположена над нефтокомбината в Бургас. Чака се обнародването в „Държавен вестник“ на законовите промени, които въвеждат фигурата на особен управител на рафинерията.

В същото време - цените на горивата у нас се покачват, сочи наша проверка. От 23 октомври, когато американската администрация обяви санкциите срещу руската петролна индустрия, в частност и срещу „Лукойл България", най-много е скочила цената на дизеловото гориво. За 20 дни то е поскъпнало средно с 10 стотинки – от 2,36 лева на 2,46 лева за литър.



Най-масовият бензин А95 е по-скъп с 4 стотинки - преди 20 дни е струвал 2,37 лв. за литър, а днес цената е 2,41 лв. Ръст има и в цените на едро.

Петролът, идващ от страните в ОПЕК, при обявяването на санкциите достига до 68 долара за барел. Сортът „Брент" - най-масовият в Европа – до 66 долара. Цените на едро скачат, след което запазват нивото си до днес. Въпреки това числата на колонката растат.

Срещаме Петър Петков на бензиностанцията, точно преди да зареди. Забелязал е, че цената расте, но засега това не бърка месечния му бюджет. Според него оскъпяването е поносимо, но започва да се замисля за електрически автомобил. Следи новините около бъдещето на рафинерията в Бургас и смята, че отражение ще има не само върху цените на горивата.

Част от хората са намерили начин да стопят увеличение - следят различни намаления и отстъпки. Търговците са категорични, скокът в цената е повлиян от световните пазари.

Управителят на бензиностанция Юлиан Вълчев обяснява, че покачване в рамките на 4-5 долара за барел би се отразило с до 10 стотинки на крайната цена. Асоциациите на малките търговци на горива у нас обмислят план за справяне, ако рафинерията в Бургас спре работа.

„Разработваме варианти за бърз внос от съседни държави и след това от различни други дестинации, при които няма да нарушаваме правилата. Става въпрос, че в рамките на 4-5 стотинки ще бъде малко по-висока цената“, коментира Димитър Хаджидимитров, Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Големите търговци на горива у нас запазиха мълчание.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!