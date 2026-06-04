Курортът на милионерите в България вече е "Малката Украйна"

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Хотелиерът Милен Георгиев посочва в интервю пред Марица, че Свети Влас вече е известен като Малката Украйна.

- Откъде са най-големите групи или записвания тази година?

- Не съм искал точна справка, но общо взето, няма голяма разлика с минали години. Трябва да правим разлика между хотела ни в Слънчев бряг и апарткомплекса в Свети Влас. Във втория идват изцяло хора, които идват да разпуснат на плажа, да опитат морето ни. По традиция са предимно българи и съседи от Балканите. Има доста румънци, които трябва да похваля, че са много добри и желани туристи.

Свети Влас вече е известен като Малката Украйна, яко се купуват имоти

В Бургас идват предимно клиенти по бизнес, защото хотелът е бутиков, четиризвезден. Искат да са в центъра на града, да им е уредено, хубаво. Но и на двете места туристите търсят най-вече едно - спокойствие.

Още в https://www.marica.bg/samo-v-marica/intervyuta/hotelierat-milen-georgiev-nqma-kak-da-vdignem-cenite-iskame-turistat-da-se-varne

Редактор "Екип на Петел",

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