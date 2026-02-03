Курсанти от Морското училище на военно зимно учение в Естония

Кадър ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“

Курсант мичман Добромир Недев, курсант мичман Петко Комаров и курсант главен-старшина Александър Георгиев, взеха участие в международното обучение „Водене на военни действия от общовойскови офицери в зимни условия“, проведено в Естонската военна академия – гр. Тарту, в периода 23.01 – 02.02.2026 г.

Това е първото участие на представители на ВВМУ в този престижен международен курс.

В обучението участваха курсанти от Полша, Португалия, Румъния, Латвия, Гърция, Хърватия, Словакия и Франция.

Задачите бяха ръководени от естонски офицери с международен оперативен опит.

Основни акценти от обучението:

– оцеляване и действия в екстремни зимни условия

– тактически упражнения (прочистване на траншеи, засада, спане под бивак)

– стрелби денем и нощем с използване на очила за нощно виждане

– затвърждаваща операция, която включва всички тактически упражнения и преход от 30км на пресечен терен с раници и оръжие.

Участниците успешно завършиха курса и получиха сертификати за придобитите знания и умения.

Обучението допринесе за повишаване на професионалната подготовка, обмен на опит и създаване на нови международни контакти, утвърждавайки присъствието на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в международната военна образователна среда.

