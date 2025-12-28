Курсът на лева падна до 2 лева за евро

Кадър Ютуб

Спрете, преди да се набутате напълно, съветват финансови експерти

Обменните бюра в момента са буквално препълнени с хора, които бързат да обменят парите си в евро часове и дни преди въвеждането на единната валута, пише Флагман.

Най-притеснителна е ситуацията при чейндж бюрото в мол „Галерия“, където по информация от наши източници от няколко дни са започнали да се формират опашки на партерния етаж на търговския център.

При посещението на репортер на Флагман в събота, приблизително в 12:00 часа, опашката беше меко казано внушителна. Десетки търпеливо чакаха реда си, касите работеха без прекъсване, а дали валутният резерв на конкретното чейндж бюро ще издържи на засиленото търсене, остава въпрос с неясен отговор.

Допълнително напрежение създава и курсът на еврото.

Към днешна дата цената „продава“ на места достига почти 2 лева за 1 евро, или по-точно 1,988 лева. За сравнение, само преди няколко седмици горната граница при обменните бюра беше около 1,963 лева, при официален курс на БНБ от 1,95583 лева за евро. Това означава, че в момента гражданите плащат значително по-висока цена, с което помпат инфлацията. Т.е. - губят 1,70 лева за всеки 100 евро, но въпреки това има големи опашки.

Към настоящия момент може със сигурност да се каже, че това е един от най-силните периоди за обменните бюра. Една от основните причини е, че при внасяне на суми над 30 000 лева в банка те подлежат на задължително деклариране, докато при обменните бюра подобно изискване няма. Именно това ги прави по-предпочитани за много българи, въпреки по-неизгодните курсове.

Възниква и друг важен въпрос - дали това не са последните дни на активна работа за част от чейндж бюрата не само в града, но и в цялата страна. След пълното въвеждане на еврото ролята им неминуемо ще се промени, а част от тях може да се окажат икономически нежизнеспособни, казват експерти.

Флагман.бг разговаря със собственик на обменно бюро в Бургас. Той е спокоен за бизнеса си, тъй като в морския град са диверсифицирали бизнеса и не работят само с евро, а с множество други валути. По думите му по-високите нива на курс продава в последните седмици се дължали от една страна на засиленото търсене на евра, а от друга - забавеното снабдяване на банките, които в момента били свръхнатоварени заради предстоящото въвеждане на новата валута.

Според действащите правила обменните бюра имат право да определят курса си с отклонение до 5 процента над официалния, което означава, че стойности между 1,98 и 1,99 лева за евро са напълно законни. Това обаче не ги прави по-малко неизгодни за потребителите, които в стремежа си да действат бързо често губят реална стойност от парите си.

