Курсът на лева се срина на 1,99 лева за евро, огромни опашки за смяна

Остават седем дни до 1 януари 2026 година, когато България официално ще приеме еврото като своя национална валута. Много от българите решиха да обменят левовете в евро, но срещнаха сериозни затруднения. Причината – банкоматите, чрез които може да се внасят левове, не работят, а на този фон курсовете в чейндж бюрата се вдигнаха.

В някои чейндж бюра в моловете в София има курс "продава" на 1,99 лева. Това са рекордни нива и независимо, че законът дава право на чейндж бюрата да вдигат курсовете, не е много морално от гледна точка на това, че хората нямат избор.

Отделно опашките от хора пред чейндж бюрата са огромни, видя репортер на Блиц.

Една от причините за създалото се неудобство е, че на банкоматите на ДСК и на други банки услугите за внасяне на левове са временно недостъпни.

Хората се оплакват пред Блиц, че обикалят в студовете и хлъзгаво време цяла София, за да си внесат пари.

В противен случай отиват в клоновете на водещия търговец на благородни метали и валута в Северна Европа Tavex, където курс "продава" е 1,985 или 1,99 лева.

Всичко това е крайно неетично спрямо клиентите и българските граждани точно преди празниците, когато разходите на домакинствата скачат главоломно.

Опашки пред някои обменни бюра има по всяко време на деня. Някои клиенти се подготвят за еврото в България, други обменят, защото им предстои пътуване в страни от еврозоната за празниците.

Обменните бюра признават, че търсенето на общата европейска валута е много по-голямо от предлагането. Те зареждат от БНБ, но заради силния интерес има изчакване.

