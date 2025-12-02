Курсът на лева се срива, изкупуват евро като за последно

Булфото

Рекордно търсене на евро в края на 2025 г. - с над 120% ръст спрямо същия период на миналата година и с 15% над пиковото ниво от юни. Това е най-високото търсене, наблюдавано досега, съобщава една от големите вериги за търговия с валута у нас.

"В момента почти няма предлагане на евро от клиенти - търсенето е едностранно. За сравнение, в същия период на миналата година обемите на покупка и продажба бяха балансирани. Липсата на предлагане сега оказва съществен натиск върху цените. Самите ние се налага да набавяме валута на по-висока цена. Именно затова съветваме потребителите да изчакат и да се възползват от регулираната и безплатна обмяна, която започва от 1 януари 2026 г.“, коментира Макс Баклаян от популярната верига, цитира Марица.

Когато има само търсене и липса на предлагане, това неминуемо повишава цената – както при всяка друга стока.

Ако решите да обмените левове сега, вероятно ще платите по-висок курс, именно поради този дисбаланс.

припомнят от веригата:

Обмяна на левове в евро от 1 януари 2026 г.:

- Българската народна банка ще обменя неограничено във времето и без такса – по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро, включително чрез своите касови центрове.

- Търговските банки и „Български пощи“ ЕАД ще обменят без такси и по фиксинг до 30 юни 2026 г. След тази дата, те могат да въведат такси за обмяна в брой.

През януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат в обръщение едновременно.

При плащане в левове, търговците ще връщат ресто в евро. По изключение, ако нямат евро наличност, могат да върнат в левове.

Търговецът има право да откаже да приеме повече от 50 монети в левове при една трансакция.

Как ще се изчислява рестото?

Сметка от 15 лв.

Платено с банкнота от 20 лв.

Ресто: 5 лв. → 5 ÷ 1,95583 = 2,56 евро ресто

Всички левови банкови сметки – разплащателни, спестовни и депозитни – ще бъдат автоматично и безплатно преобразувани в евро на 1 януари 2026 г. От този ден всички безналични плащания ще се извършват само в евро, без нужда от допълнителни действия от страна на клиентите.

„Потребителите имат време и не е нужно да бързат. Препоръчваме да изчакат и да се възползват от официалната, регулирана и безплатна обмяна от 1 януари 2026 г.“, напомня Макс Баклаян.

