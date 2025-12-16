Кутев: Хората очакват от политика Радев да промени България, да промени живота им

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Само президентът може да каже дали ще участва на предсрочните парламентарни избори. През последните няколко месеца той казва, че е възможно да направи проект, но не казва кога. Защото вероятностите са три. Той може изобщо да не направи проект, тъй като той е успешен президент на България вече два мандата и за един човешки живот това е напълно достатъчно. Вторият вариант е да обяви своя проект сега след завъртането на конституционната процедура, а третия вариант е да не го направи до следващото завъртане. Той ако се намеси в политиката, може да се случат много неща, но ако не го направи, аз не очаквам да има стабилно правителство или изобщо правителство в рамките на следващите месеци.

Това коментира пред бТВ бившият говорител на служебните кабинети на Румен Радев Антон Кутев.

Доколкото познавам Румен Радев, не е човек, който се увлича по партийно строителство, той просто е различен. Той в тази ситуация няма нужда да прави проект във вида, в който ние познаваме партийното строителство. Той само в рамките на месец преди изборите може да си направи партия административно и чрез медийното си присъствие, а не структури село по село, коментира той.

Медийните изяви наистина са важни, но те са ограничени от закона в рамките на предизборната кампания. Половината работа са срещите лице в лице и тук вече Радев би имал затруднения, защото тръгва от начало, а не като другите партии, които се имат структури, коментира той.

Аз бих го разбрал, ако не се включи в тази предизборна кампания и през ноември да се пенсионира, защото ако обяви проект, очакванията на хората са много високи - те очакват не просто да е успешен политик, а да промени България, да промени живота на хората. А да промениш завладяна България е много трудно, коментира Кутев.

