Кутев: Не изключвам до края на годината да се случат промени с данъците

Снимка

Ако не европейска или световна, то икономическа криза поне в български вариант най-вероятно предстои. Трябва да се вземат мерки да се удържа.

Качването на данъците не може да се свързва с антикризисни мерки. В момента прогресивното данъчно облагане не смятам, че е релевантно на кризата. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в отговор на въпрос дали ще се пипат данъците, пише epicenter.bg.



Не изключвам до края на годината да се случат промени с данъците, каза още той. По думите му прогресивното данъчно облагане е полезно, но въпросът е кога е правилното време.



Състоянието на финансите е такова, каквото е. И това, че е констатирано отвън, няма кой знае колко значение, освен че ще форсира едни по-остри мерки на въздържане от излишни разходи. Нищо ново не ни казаха, знаехме го - че дефицитът не отговаря на 3%, каза още Антон Кутев във връзка с наказателната процедура на ЕК към България по отношение на финансите. Той заяви, че данните за инфлацията и дефицита са били манипулирани, за да влезем в еврозоната.



На въпрос как така България е успяла да подведе Брюксел, той заяви, че става дума за същата Европейска комисия, която е ползвала същите механизми и преди Нова година и след това.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!