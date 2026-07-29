Кутев: Опитаха да злепоставят Йотова и провокират протести, но ПБ няма да се провали

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След решението на Илияна Йотова да не връща Бюджет 2026 за ново обсъждане, политическият дебат далеч не приключва. Защо президентът предприе този ход?

"Това е предизборна идея. За кого работят тези, които искат да я уязвят? Нямаме друга кандидатура. Това сега са празнословия. Сценката с Йотова е направена с цел злепоставяне за президентските избори. Г-жа Йотова ще бъде независима, защото тя е такава като човек, като характер. Тя оставя своя белег и не е управляема. Много хора знаят, че няма да могат да ѝ се месят в работата", заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в "Денят ON AIR".

Той отбеляза, че не е чул нито едно обяснение защо трябва да наложи вето, тук няма незаконност на бюджета. Според Кутев е важно вицепрезидентът в двойка с Илияна Йотова да бъде избран от "Прогресивна България".

"Цялата победа и доверието зад "Прогресивна България" в огромна степен са изработени от Радев, той си спечели победата", подчерта депутатът пред Bulgaria ON AIR. Кутев смята, че Конституционният съд ще потвърди, че няма противоконституционни текстове в бюджета, а парите на държавата се разпределят по правила, пише novini.bg.

Депутатът от "Прогресивна България" е на мнение, че потенциално вето единствено би довело до продължаващи икономически проблеми в държавата.

"Правим възможния бюджет, обяснихме го хиляди пъти. Не можем да променим същността през втората половина на годината. Нашият бюджет ще дойде през 2027 г. Този бюджет е наложен от по-предишното правителство, не просто от предишното", уточни Кутев и добави: "Прокуратурата беше изключителна пречка да имаме нормално функционираща съдебна система. Целта ни не е да сменим едната олигархия с друга. Целта е да въведем ред и той да важи с еднаква сила за досегашните, настоящите и бъдещите. Трябва превенция - всички да знаят, че са в опасност, ако крадат", настоя Кутев. По думите му голяма част от кметовете не са се разплатили на фирмите и са ги пуснали да работят, но те искат да им върнат поне ДДС-то.

"Ние нямаме шанс освен да разградим всичко това. Убеден съм от действията на Радев, че целта е тази. Въпросът е доколко ще ни стигне времето и капацитетът. Намерението на това правителство е да спре досегашните практики и да направи работеща държава. Ако се нарушават правилата, няма да излезе нищо от правораздаването", каза още народният представител от ПБ.

"Ясно ми е, че хората очакват от нас повече и трябва да работим по-бързо. Длъжни сме да направим необходимите промени. Няма да се провалим. Да, имаме нова парламентарна група, хората трудно влизат. За 3 месеца никой не е станал депутат. Полагаме огромни усилия в подготовката на тези хора", разясни Кутев.

Намалихме дефицита на 5,7%. Можехме да намалим дефицита на 3%, но това щеше да означава огромна част от механизмите на държавата да спрат да работят. Кутев посочи, че опозицията очаква протестите с нетърпение, защото "няколко пъти бяха сваляни с протести". "Провокират тези протести с надеждата, че те ще свалят правителството. Чакат с нетърпение да легнат на паветата", изтъкна депутатът. Кутев отрече решението за американските самолет в авиобаза "Безмер" да е взето от правителството под натиск.

"Махнахме ги от гражданското летище в София, мястото им е в натовските летища. Имаме договор от 2006 г. със САЩ, които са стратегически партньор. Нашата отбрана не може сама да охранява България, за съжаление. Спазваме договорите със съюзниците. Това е само добро за България, става дума за отстояване на българските интереси", заключи депутатът от ПБ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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