Кутев: Опитаха да злепоставят Йотова и провокират протести, но ПБ няма да се провали
Кадър БНТ
След решението на Илияна Йотова да не връща Бюджет 2026 за ново обсъждане, политическият дебат далеч не приключва. Защо президентът предприе този ход?
"Това е предизборна идея. За кого работят тези, които искат да я уязвят? Нямаме друга кандидатура. Това сега са празнословия. Сценката с Йотова е направена с цел злепоставяне за президентските избори. Г-жа Йотова ще бъде независима, защото тя е такава като човек, като характер. Тя оставя своя белег и не е управляема. Много хора знаят, че няма да могат да ѝ се месят в работата", заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в "Денят ON AIR".
Той отбеляза, че не е чул нито едно обяснение защо трябва да наложи вето, тук няма незаконност на бюджета. Според Кутев е важно вицепрезидентът в двойка с Илияна Йотова да бъде избран от "Прогресивна България".
"Цялата победа и доверието зад "Прогресивна България" в огромна степен са изработени от Радев, той си спечели победата", подчерта депутатът пред Bulgaria ON AIR. Кутев смята, че Конституционният съд ще потвърди, че няма противоконституционни текстове в бюджета, а парите на държавата се разпределят по правила, пише novini.bg.
Депутатът от "Прогресивна България" е на мнение, че потенциално вето единствено би довело до продължаващи икономически проблеми в държавата.
"Правим възможния бюджет, обяснихме го хиляди пъти. Не можем да променим същността през втората половина на годината. Нашият бюджет ще дойде през 2027 г. Този бюджет е наложен от по-предишното правителство, не просто от предишното", уточни Кутев и добави: "Прокуратурата беше изключителна пречка да имаме нормално функционираща съдебна система. Целта ни не е да сменим едната олигархия с друга. Целта е да въведем ред и той да важи с еднаква сила за досегашните, настоящите и бъдещите. Трябва превенция - всички да знаят, че са в опасност, ако крадат", настоя Кутев. По думите му голяма част от кметовете не са се разплатили на фирмите и са ги пуснали да работят, но те искат да им върнат поне ДДС-то.
"Ние нямаме шанс освен да разградим всичко това. Убеден съм от действията на Радев, че целта е тази. Въпросът е доколко ще ни стигне времето и капацитетът. Намерението на това правителство е да спре досегашните практики и да направи работеща държава. Ако се нарушават правилата, няма да излезе нищо от правораздаването", каза още народният представител от ПБ.
"Ясно ми е, че хората очакват от нас повече и трябва да работим по-бързо. Длъжни сме да направим необходимите промени. Няма да се провалим. Да, имаме нова парламентарна група, хората трудно влизат. За 3 месеца никой не е станал депутат. Полагаме огромни усилия в подготовката на тези хора", разясни Кутев.
Намалихме дефицита на 5,7%. Можехме да намалим дефицита на 3%, но това щеше да означава огромна част от механизмите на държавата да спрат да работят. Кутев посочи, че опозицията очаква протестите с нетърпение, защото "няколко пъти бяха сваляни с протести". "Провокират тези протести с надеждата, че те ще свалят правителството. Чакат с нетърпение да легнат на паветата", изтъкна депутатът. Кутев отрече решението за американските самолет в авиобаза "Безмер" да е взето от правителството под натиск.
"Махнахме ги от гражданското летище в София, мястото им е в натовските летища. Имаме договор от 2006 г. със САЩ, които са стратегически партньор. Нашата отбрана не може сама да охранява България, за съжаление. Спазваме договорите със съюзниците. Това е само добро за България, става дума за отстояване на българските интереси", заключи депутатът от ПБ.
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