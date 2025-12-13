Кутев: Президентът може да подаде оставка

Кадър Нова ТВ

Антон Кутев взриви политиката с това, което обяви.

Президентът Румен Радев вероятно ще подаде оставка непосредствено след изчерпването на конституционната процедура с връчването на мандатите, ако реши да стартира собствен политически проект. Тази прогноза направи бившият говорител на служебните кабинети Антон Кутев, цитиран от Nova News.

Според Кутев, единствено държавният глава знае точния момент на своите действия, но политическата логика диктува конкретна последователност.

"Логично е, ако прави първи стъпки, да са след завъртането на рулетката," коментира той в телевизионния ефир.

Кутев акцентира върху важно уточнение, направено от самия президент – намерението му да участва лично, а не чрез посредници.

"Аз също смятам, че президентът не може да излезе с проект, който да е прокси и да бъде през поставени хора. Има смисъл, ако този проект е негов," допълни бившият говорител.

Според анализа на Кутев, въпросът вече не е дали, а кога би се случило подобно действие. Той очерта и конкретния времеви прозорец за евентуалната оставка.

"При това положение стои въпросът за оставката и вече кога ще го направи. Наистина веднага след завъртането на рулетката и преди връчването на мандата е точното време би могло да стане," уточни Антон Кутев, пише dunavmost.com.

