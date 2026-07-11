Стопкадър Нова Тв

Това, което видях в справката, е, че е доказано, че Десислава Атанасова е летяла с тези полети. Става дума за външни източници, които удостоверяват пътуванията. Това каза в ефира на „Събуди се“ по Нова Тв народният представител от „Прогресивна България“ Антон Кутев по отношение на справката с имена на лица, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му обаче по-същественият въпрос е свързан с произхода на средствата за частните полети.

„Всеки един от нас, депутатите, дава отчет за всяка стотинка, която харчи и получава, както и кой я плаща. Аз не мога да отида да пътувам някъде, без да е ясно кой финансира това и ако е друг човек - дали няма конфликт на интереси“, посочи Кутев.

„Въпросът как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. Важно е и кой пътува с тези самолети, защото ако летиш многократно до Дубай и обратно, очевидно имаш някаква работа там“, коментира той.

Според него аргументът, че става дума за личен живот, е абсурден, когато се касае за публични фигури. „Той е публична фигура, депутат, а става дума и за отношения с конституционен съдия. Естествено, че има огромен обществен интерес върху това как се случват тези неща и те трябва да бъдат на светло“, заяви Кутев.

„Тук става дума за международни системи, които засичат полетите. Убеден съм, че извън тези неща, които извади министър Демерджиев, има още стотици полети, за които не знаем”, каза още той. „Засега това, което прави Демерджиев, е, че той показва това, което се е случвало. Оттук нататък целият въпрос е доколко ще успеем да направим съдебната реформа. В голямата си част всичко опира до главния прокурор”, допълни той.

„В началото на септември месец би трябвало най-накрая да имаме нов ВСС. За нас е много важно не просто да променим ВСС, а да го променим, така че да работи”, каза депутатът.

„Договорът с „Боташ” беше подписан във време, когато той беше абсолютно необходим. Той носеше всички възможности да печели. Друг е въпросът защо не го направи. Първо, защото голяма част от управлението през това време се опитваха да го провалят. Включително и най-вече по времето на едната от сглобките, когато беше договорен транзитът и с Унгария, и със Сърбия, когато се наложиха едни такси, които спряха всичко”, коментира Кутев.

„Вече са други условията, при които в момента работи, но той ще стане печеливш. Не са плащани по един милион на ден. Това са пари, които могат да бъдат компенсирани и ще бъдат компенсирани. В този договор има достатъчни възможности, особено сега след преподписването”, добави той. „Има достатъчно време, за да бъдат наваксани загубите”, категоричен е Кутев.

По отношение на позицията на България по 21-вия пакет санкции на ЕС за Русия, той коментира: „Ние не сме единствената страна, която има съображения. Напротив, всеки има своята икономическа логика в това, което прави. В случай, че тези наши искания, които изобщо не са ключови за цялостния пакет санкции, бъдат съобразени, няма никакъв проблем”.

Що се отнася до завода за боеприпаси на „Райнметал”, депутатът заяви: „Не съм убеден, че това е най-изгодният договор за България. Факт е, че при тази икономическа криза и при бюджета, с който разполагаме в момента, най-вероятно няма пари за това. Това не е първото нещо, за което трябва да се харчат пари”.

Редактор "Екип на Петел",

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