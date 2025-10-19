Кутев: Влизането на Пеевски в управляващата коалиция ще е смъртоносно за всички нас

Кадър бТВ

Бивш социалист направи смела прогноза за управлението на страната.

"Борисов пробва дали ако тропне по масата, Пеевски ще му даде да стане министър-председател. Установи, че тази работа няма да стане и тръгна натам, накъдето го е повел Пеевски".

Така Антон Кутев, говорител на две служебни правителства и бивш партиен функционер в БСП, коментира изявлението на Бойко Борисов в партийната централа на ГЕРБ. Кутев дори определи думите му като "театрална постановка".

"Партията на Делян Пеевски изкара 5500 гласа в Пазарджик. Той дълго време беше депутат от този град и има ключови контакти. Не става въпрос за огромна победа на "ДПС-Ново начало", а за изземване на част от корпоративния вот на ГЕРБ, които падат от 17 на 6%".

Всичко изглежда решено по най-лошия за българина начин, заяви бившият партиен функционер в предаването "Неделя 150".

"Най-вероятното, което може да се случи, е да се разберат да продължат без промени в правителството или с минимални, а Пеевски да влезе официално в управляващата коалиция, което е смъртоносно за всички ни по много причини. Единственият шанс за съпротива аз виждам в ИТН".

Но дори в този случай Кутев съзира възможност лидерът на "ДПС-Ново начало" да остане във властта, като успее да мотивира отделни депутати от различни парламентарни групи да го подкрепят.

"Голямата разлика е от гледна точка на морала. Става кристално ясно, че борбата за това правителство не е борба за стабилността на България, за влизане в еврото, за бюджет, а за това как се управлява държавата - при работеща демокрация или за това една мафиотска структура да оглави държавата окончателно".

Оставането на БСП в управлението той определи като "лична битка на пет до десет човека".

"Което не значи партията. В момента в огромната си част червените са тежко против това, което се случва".

cross.bg

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!