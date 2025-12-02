Кутия цигари гони 20 евро в страна от ЕС

Пиксабей

Евростат: България запазва най-ниските цени на цигарите в Европа

България продължава да бъде страната с най-достъпни тютюневи изделия в целия Европейски съюз, докато в другия край на класацията цените достигат рекордни нива. Според последните данни на европейската статистическа служба Евростат и платформата за пазарни анализи Statista, пазарът на цигари в Европа през 2025 година показва драстични разлики в зависимост от държавата, в която се намирате, цитира Дунав мост.

Огромната ножица в цените

Към 2025 година Ирландия затвърждава позицията си на най-скъпата държава в ЕС за пушачите. Една кутия от 20 цигари там се продава на дребно за средно 18,94 евро (около 37 лева). Това превръща вредния навик в изключително скъпо удоволствие за жителите и гостите на острова. Веднага след Ирландия се нарежда Франция, където цената е 14,25 евро за кутия.

На другия полюс е България. Данните показват, че у нас цената остава най-ниската в съюза – средно 3,69 евро (около 7,20 лева). Тази огромна разлика се дължи основно на данъчната политика на отделните държави членки. Ценообразуването в Европа зависи от специфичния акциз за 1000 къса и адвалорната ставка върху цената на дребно.

Ролята на данъците

В страните с най-високи цени, държавата прибира лъвския пай от сумата, която потребителят плаща. Във Финландия например, където цигарите също са скъпи, данъкът върху тютюна съставлява над 70% от крайната цена.

Статистиката очертава ясна тенденция – държавите с най-високи цени обикновено имат и по-нисък дял на активните пушачи. Въпреки това, почти всеки четвърти европеец (25%) на възраст над 15 години е посягал към цигарите през 2023 година, сочат обобщените данни.

Примерът на Германия

Германия предоставя интересен пример за връзката между цени и потребление. В най-голямата европейска икономика най-популярни са марковите цигари, следвани от фино нарязания тютюн. Средната цена там расте непрекъснато през последния половин век, като особено рязък скок е отбелязан между 2000 и 2005 година.

Това поскъпване води до директен спад в потреблението. Ако през 2000 година германците са пушили средно по 382 милиона цигари на ден, то през 2024 година това количество е спаднало до 181 милиона – намаление с над 50%.

