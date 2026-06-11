Кувейт затвори въздушното си пространство след подновените ирански удари

Пиксабей

Кувейт временно затваря въздушното си пространство за граждански полети след подновения ирански обстрел, като пристигащите в страната полети са пренасочени към алтернативни летища, съобщиха тази сутрин кувейтските власти в мрежата Екс, цитирани от ДПА.

"Мярката се въвежда предвид това, че държавата Кувейт е подложена на престъпна иранска агресия и поради потенциалните рискове от тези действия за трафика на гражданска авиация в региона", заяви кувейтската Главна дирекция за гражданска авиация (DGCA) в Екс, предава БТА.

Кувейтските военни съобщиха, че противовъздушната отбрана е задействана, а Министерството на вътрешните работи на Бахрейн обяви, че сирените за тревога отекват на цялата територия на кралството и призова жителите да запазят спокойствие и да потърсят безопасни места.

Иранските въоръжени сили по-рано заявиха, че са атакували двете си съседки в Персийския залив в отговор на ударите, нанесени през нощта от САЩ по мишени в Иран.

Както в Бахрейн, така и в Кувейт има американски военни бази, а двете страни се намират едва на няколкостотин километра от Иран.

Иранските държавни медии съобщиха, че регионалният щаб на американските военноморски сили в Бахрейн е бил обект на атака с дронове камикадзе, чиято мишена са били системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал общо 18 цели в две американски военновъздушни бази в Кувейт и една в Бахрейн, както и щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

По-късно КГИР съобщи, че е нанесъл удари за втора поредна нощ по американската военновъздушна база "Ал Азрак" в Йордания, като е изстрелял по нея 12 балистични ракети, отбелязва Ройтерс.

САЩ и Иран си размениха въздушни атаки за втори пореден ден, като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Ескалацията на военните действия започна по-рано тази седмица със свалянето на американски хеликоптер "Апачи" близо до Ормузкия проток, което предизвика поредица от ответни удари по Иран и по американски бази в региона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!