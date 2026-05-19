Кузман Илиев: Честността изисква да се каже на хората: "Ние ви вдигаме данъците вече!"

Стартира бюджетната процедура за 2026 година. В изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в нея заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че данъците остават без промяна, пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани.

Заради финансовият дефицит на държавата от 1 милиард и 750 милиона евро се въвежда строга финансова дисциплина: с 10% ще бъде съкратена администрацията, слага се край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища. Освен това ще бъдат предложени приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. Казано накратко, ще бъде бюджет с край на държавните хранилки. Това, обаче, ще помогне ли на държавата? По темата в предаването "България, Европа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС говори финансовият анализатор и председател на партия "България може" Кузман Илиев.

"Сега господин Радев е в Германия. Ще правим ли ние завод за барут — много ниска технология като технологични изисквания — на "Райнметал“ на чужда компания, която взима 51% за някакви патенти, които, пак казвам, преди 2000 години са измислени от китайците за барута? Даваме ли си сметка, че България плаща 3 милиарда евро за нещо, което не притежава?", коментира той.

"Това вече наистина са орязвания. Но дали сме склонни на такива по-системни неща, или ще се плъзгаме по линията на: "Виждате ли, пообрахме малко от разходите“, а всъщност пак вие ще платите сметката — граждани, бизнес, работещи — както ви вдигнем данъците?", заяви Кузман Илиев.

"Това, което Радев казва няколко пъти до сега: Господин Дончев - няма да се пипат данъците, е само привидно така", заяви той.

По димите му вдигането на осигуровките и на осигурителните прагове по същество е наказание за работещите хора в България — независимо дали става дума за максималния осигурителен доход или за минималния осигурителен праг.

"Продължава тенденцията работодатели и синдикати да не са въвлечени в процеса на определяне на тези прагове, което пак е някаква форма на държавен авторитаризъм в икономическия процес", каза Куман Илиев.

Той заяви, че апалира за радикална честност.

"Тази честност изисква да се каже на хората: "Ние вече ви вдигаме данъците.“ Ние вече вдигаме данъците. Това е истинският анализ. Да, не се казва така — казва се "осигурителни прагове“. Но това ще удари онази работеща прослойка в България, която изкарва малко по-високи доходи, защото именно това е средната класа в България", каза още той.

По думите му "България трябва да стяга колана разумно".

"Трябва да започнем да говорим за това, как икономиката да започне да работи. А тя няма да работи като говорим само за проверки, за глоби и натискаме средната класа", каза още той.

