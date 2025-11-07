Кузман Илиев: Казусът с "Лукойл" може да предизвика революция

Кадър Евроком

Ще плащаме десетки милиарди за нарушаване правата на инвеститорите в „Лукойл“. Това, което се случи днес е кражба.“ Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев, предаде Евроком.

Според Илиев хората, които днес са участвали в комисията по енергетика с хулигани. Той посочи, че днес парламентаризмът е умрял.

„Как така акционерите няма да могат да обжалват? Това е диктатура. Днес е „Лукойл“, утре може да ес вземе всеки един бизнес“, посочи още гостът

По думите на икономиста казусът с „Лукойл“ може да предизвика революция у нас.

