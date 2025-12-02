Кузман Илиев: Оставката е неизбежна

Булфото

"Видях една партия шах, можем да кажем дори покер с вдигане на залога за играчите. Разбира се, обществото не печели особено много от това нещо. Големите политически фигури постигнаха своите първоначални планове".

Този прочит на вчерашните протести направи в ефира на Кузман Илиев – лидер на партия "България може". И обясни какви са били политическите планове:

"Г-н Пеевски очакваше този протест със сигурност и го подпомогна, подозирам. Имам основание да го подозирам за това, че неговият фейсбук пост като че ли беше готов предварително и той знаеше кой е виновникът, според него – това е президентът Радев. Аз не мисля и не мисля, че някой на протеста споделя такава теза. Пеевски вдигна залога за неговите евроатлантически партньори", смята той. И добави:

"Пеевски чакаше и се молеше за този момент да дойде, тази ескалация да се появи, за да посочи своя голям конкурент. България влиза в една политическа битка, в която двете главни действащи лица, за добро или лошо, ще бъдат президентът Радев и Делян Пеевски. За съжаление, смятам, че ПП, ДБ и ГЕРБ по евроатлантическа линия ще изберат Пеевски".

Според него това е проблем за ПП-ДБ. "В един момент те върнаха назад, защото влязоха в дилемата на Пеевски", коментира Илиев в интервю за предаването "Преди всички".

По думите му и президентът Румен Радев е постигнал това, което е искал:

"Той видя, че множеството е много по-голямо от една конкретна партия, че има огромно недоволство и заяви, че влиза на политическата сцена".

"Фейсбук постовете и на единия, и на другия бяха предварително подготвени – можете да сте сигурни в това", категоричен бе Кузман Илиев.

Според него Борисов е в неизгодна ситуация:

"Борисов тайно се надяваше този протест да успее да свали правителството, той да успее да се еманципира от Пеевски. Но с радикализацията на протеста, с придвижването нещата на предни стъпки в посока на това кабинетът действително да падне и Радев да може да излезе на политическата сцена – той в един момент е в небрано лозе и ще трябва или да дава отчет на евроатлантическите партньори и началници за това защо се стига до тук, какво се случва, ще идва ли прокремълско правителство. Борисов е в подчинена ситуация политически".

По думите му оставката на правителството е неизбежна:

"Ако няма оставка на правителството, общественото недоволство ще ескалира в посока дори на тези, които се борят днес ужким срещу мафията".

