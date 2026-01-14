Кузман Илиев: Парите за охрана на Пеевски и Борисов да се пренасочат към регионалните болници

Снимка: Булфото

Здравеопазването и инфраструктурата трябва да бъдат изведени като стратегически приоритети за България, като публичните средства се пренасочат от охрана на политически фигури към животоспасяваща медицинска грижа. Тази теза защити Кузман Илиев в разговор с водещия на Евроком Николай Колев. Той акцентира върху необходимостта от преразглеждане на разходите за НСО и ефективността на здравната система в по-малките населени места.

Повод за коментара на Илиев стана лична история, свързана с инцидент по време на рождествените празници в Монтана, при който бащата на съпругата му е получил инфаркт. Илиев подчерта, че благодарение на бързата реакция на лекарите и наличието на адекватна клиника в областта, животът на човека е бил спасен. Той обаче припомни, че в миналото много хора са губили живота си в подобни ситуации поради липса на ресурс.

В този контекст политикът призова за драстична промяна в разпределението на бюджета, визирайки конкретно средствата за охрана на партийни лидери. Според него сумата от 2 милиона, която се отделя за сигурността на конкретни лица, би била много по-полезна, ако се инвестира в клиники и медицинска инфраструктура.

„Така че тези ресурси, тези пари, които е сега 2 милиона, които се дават за охрана на г-н Пеевски и г-н Борисов, нека г-н Пеевски и г-н Борисов да правят по-малко неща, с които застрашават живота си. И да отидат тия неща за такива клиники“, заяви категорично Кузман Илиев.

Освен пренасочването на средства, той настоя и за по-прозрачно лицензиране на частните болници. Илиев предупреди, че лечебните заведения не трябва да се превръщат в „политически касички“ за финансиране на кампании, а общественият ресурс да бъде насочен към реални нужди, като изграждането на детски болници. Беше направен паралел с реализацията на детската болница в Бургас, която е завършена за две години, докато проектът в София се бави с години.

Илиев обобщи, че „излишните тлъстинки“ в държавните разходи трябва да бъдат „орязани“, за да може организмът на икономиката да е по-здрав, а спестените средства да гарантират живота и здравето на гражданите.

