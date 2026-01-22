Кузман Илиев: Радев може да избира между 130 партии, но "България може" не е от тях

Редактор: Недко Петров

Съпредседателят на „България може“ призна, че са отворени за разговори с Румен Радев. До момента обаче такива не са водени, уточни Кузман Илиев. Той отрече, че е възможно да дадат регистрацията на партията на новия политически проект на Радев.

„България може“ има харта, ние сме политическа партия. Имаме млади лица, креативни хора и експерти, които искат да предлагат решения за подобряването на средата в България. Господин президентът прави партия и това не е изненада. С него може да има някакви съвместни дейности, но да се появява някаква траектовка: Ето, сега отиваме ние там, това не е вярно, каза Илиев.

Със сигурност пред президентството са се наредили доста хора. Дават къщи, коли, жени, деца сигурно на президента. Но ние не сме от тях. Ние отваряме вратите за най-различни българи, които искат да променят в България, така че зад тази регистрация стои нещо много важно. Зад това стоят идеи и кауза. Иначе президентът може да си вземе от най-различни там формации, има 130 партии в България. Да си вземе от някоя, не е такъв казус, добави по бТВ Кузман Илиев.

