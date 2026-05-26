Кузман Илиев: Ще влезем в процедура по прекомерен дефицит до края на годината

Снимка: Булфото

В рамките на 2026 г. ще се озовем в процедура по прекомерен дефицит, което означава Европейската комисия да контролира бюджета и политическите решения. Тази прогноза направи пред БНР икономистът Кузман Илиев, лидер на "България може".

"Курсът на българската финансова система не е променен. Няма как и вълкът да е сит, и агнето - цяло", каза той.

Очаквам един Бюджет, който да се опита да се хареса на всички, което би било грешка, коментира икономистът.

"Надявам се управляващите, които имат пълната подкрепа на обществото, да се опитат да запушат дупките, да направят орязване на нефункциониращи цели сектори. И в никакъв случай да не си позволяват с арогантност, с регулации, със заплахи към тези, които работят, да се опитват да пълнят една дупка, която може да се запълни точно с обратното. Държавата да не е мащеха, а да бъде помощник на работещите, за да вкарат повече пари в системата. Това е съвсем различна философия".

Според него България вече се намира във форма на дългова спирала, която може да бъде укротена:

"Трябва орязване на непродуктивни разходи и сигнал, че няма да задушим онези, които вкарват пари в бюджета, като им вдигнем осигуровките. Да вкарваме пари в бюджета през работеща икономика, а не през осигуровки, които ще убият донора. И втората линия - България трябва да вземе политически решения, с които да си ограничи разходите. ... Нашата политика е функция на процеси, които са вън от нас".

