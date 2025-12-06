Кузман Илиев: Ставаме тотално зависими от Турция

Кадър Фб

"Изобщо няма да ни вземат сега газопреносната мрежа чужди инвеститори." Това написа във Фейсбук лидерът на "България може" Кузман Илиев.

Вижте останалата част от поста му:

Изобщо.

И изобщо “няма” да плащаме над 2 млрд. евро неустойки за резервирания капацитет от руснаците по тръбите на Турски поток до 2039г.

Нито “Булгартрансгаз” ще увисне на руската страна за строежа на газопровода с едни 230–240 милиона евро - пари, които връщаме с приходите от транзитните такси.

И не, ама изобщо не ставаме тотално зависими от Турция, която ще си изкарва молекулите турски и пак керванът ще си върви ли, върви…

