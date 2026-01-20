Кузман Илиев: Цинично е, че Румен Радев ще използва регистрацията на "България може"

Редактор: Недко Петров

Кузман Илиев бе категоричен, че партията му няма да даде регистрацията си на проекта на Румен Радев за изборите. Съпредседателят на „България може“, че е възможно да водят разговори с Радев, ако ги покани да участие в колиция.

Аз много се забавлявам, като виждам в момента какво се случва в медийното пространство. Това е истерия, защото „България може“ със сигурност е единствената партия, която не казвам голяма или малка, но държи всяка думичка да се превръща в дело. Нашата регистрация не е някаква нощна кърпичка, за да си я предаваме един друг, заяви Илиев.

Цинично е, че може да дадем регистрацията си. Но аз дори за секунда не мога да си помисля президентът да си представи нещо друго, освен той във времето да представи свой проект. Ако сега прави тактически ход, с който отваря ветрилото за различни партии това да е коалиция, за тази коалиция разговори категорично още не са водени. Така че при нас такива дилеми няма, допълни той.

Ако се говори за коалиция на ниво ценностти, на ниво харта на България, с която могат да се запознават и хората около президента, и другите политически партии, тогава вече можем да говорим. Защото е ясно, че в България трябва да се създаде един смислен фронт, който да изчисти отборите. Но досега не са водени разговори с президента за коалиция, каза още в „Пресечна точка“ Кузман Илиев.

