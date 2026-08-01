Кузман Илиев: Това е безотговорен бюджет

Булфото

Това е безотговорен бюджет. За всеки има по нещо, но никой не е доволен, а дългът расте. Това каза лидерът на „България може" Кузман Илиев в предаването „Денят започва в събота" по БНТ.

Според него стратегическа грешка от страна на кабинета „Радев" е заложеният висок дефицит. „Аз подозирам, че ще е по-малък. Те са добри в пиара - казват „Голям проблем" и се опитват после да изкарат, че нещата са оправени", коментира Илиев.

Според него бюджетът за 2026 г. залага дългосрочно вдигане на данъците и осигуровките. „Дори сега се забелязва - виждаме, осигурителната тежест се покачва", посочи Илиев.

Той коментира и приемането на американски самолети-цистерни на летището в Безмер. „С този акт практически България отдава своята територия за страна, която воюва с Иран, практически ставаща съвоюващ. В този тип взаимоотношения и партньорства България никъде не е подписала, че безволево е съгласна да влиза в чужди войни. Ние с иранците проблем нямаме", заяви Кузман Илиев.

България не участва пряко във военните действия, заяви бившият министър на вътрешните работи Валентин Радев.

Той подчерта, че в момента България няма актуализирана стратегия за национална сигурност. „Стратегията за националната сигурност е изтекла 2025 г. Трябваше да има нова стратегия. Националната стратегия трябва да посочи начините за реализирането и защита от рискове - външни и вътрешни, на държавата и на гражданите. Премиерът в момента е натовски генерал. Те всички говорят, че защитаваме националния интерес. Как така защитаваме националните интереси без стратегия за националната сигурност, където те са описани?", коментира той.

Редактор "Екип на Петел",

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