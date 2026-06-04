Кузман Илиев: Управлението се напълни с пиар гафове, всички чакат Варна и Петрохан

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Трудно е да се каже какъв е стилът новите управляващи, нека да им дадем като общество още време да го намерят и определят. Това, което със сигурност обаче може да се каже, че няма ясна управленска програма.

Има едно напипване, едно подчертано, пиарско завъртане на реалността в посока на управление на възприятията на хората. Например, има добри неща в сферата на външната политика, които лично ние одобряваме, за това да се говори за диалог, за мир, за разум в Европа. Това е нещо позитивно, то трябва да бъде подкрепено.

В същото време България остава в политическото споразумение с Украйна. България не излиза от заема на Украйна за 90 милиарда, както примерно унгарците, словаците и т.н., а се представя ситуацията в по-различен ракурс.

Това каза финансовият анализатор и председател на партия "България може" Кузман Илиев в ефира на Радио ФОКУС.

И допълни:

"Тоест, на ниво възприятие има един добър опит за стратегическа стратегическа пиар маневра, но трябва да се гледат, разбира се, действията, конкретните действия. По отношение на вътрешната политика и икономиката, определено има една неяснота в каква посока да се движи изключително тежкото наследство, което е заварено, безспорно е това.

И станахме свидетели вече на пиар гафове, които са със знак минус, доста неподготвени изказвания. Бих казал, дори на ключови фигури в икономически екип на Радев".

Анализаторът изрази надежда, че с такава политическа подкрепа от обществото, скоро управляващите може и да се намерят посока:

"Тези ходове една напред, две назад, ще теглим дълг, няма да теглим, също показват, че хоризонт ясен няма и кадри, подготвени веднага да влезнат в обувките на управляващи - няма".

На въпрос какви препятствия стоят пред "Прогресивна България", той казва:

"Смятам, че във вътрешен план много спешно е те да направят стабилен бюджет, без паническо говорене за огромни дефицити, за покачване на осигурителни прагове, които "явно са неизбежни", за увеличаване на дълга с 3,8 милиарда евро едва ли не - неизбежно, за да се вземат едни пари по Плана за възстановяване на устойчивост, които обаче ангажират България с някои резки и необмислени ангажименти в сферата на енергетиката.

Тоест, това, което е ключово, е успокояване на хората, на гражданите и на бизнеса по линия на това, че вече има пилот зад волана на автомобила, на държавния автомобил, и че ще имаме един прогнозируем, стабилен бюджет, който няма да ни направи двойкарите на Европа, който няма да даде на Европейската комисия възможност чрез процедурата по прекомерен дефицит да вземе на ръчно управление финансите на държавата".

И допълва:

"Разбира се, по-смели ходове като административна реформа, изключително рязко правене на такава в условията на криза на публичните финанси. За съжаление, не мисля, че има готовност и че има такъв план. Затова ми се ще по-скоро фокусът да е върху един бюджет, който показва овладяване на нагона за харчене. Изчистване на грешки и на погрешни практики.

И най-важното, може би, което трябва да направят сегашните управляващи е да изпълнят голямото обещание и голямото очакване от гражданите, че ще има справедливост. Ще има справедливост за широко затворените очи във Варна, за това, което е станало в Петрохан".

Блиц

Редактор "Екип на Петел",

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