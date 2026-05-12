Кузман Илиев: Вървим към Виденовото време

Кадър Нова тв

Цените в България се вдигат по обективни причини – наемите са скочили, енергоресурсите, вижте газа, казва анализаторът и създател на партия "България може"

Икономическите показатели от последните 5 години инфлацията е 40%, а доходите са се увеличили 90%, вашата заплата двойна ли е? Заплатите са нараснали на някои НПО-та или баровец с обществени поръчки. Цените в България се вдигат по обективни причини – наемите са скочили, енергоресурсите, вижте газа, каза в интервю пред БНР Кузман Илиев, икономически анализатор и създател на партия "България може".



Според него това се случва заради грешна политика, който произвежда изкуствено вдигат заплатите, а държавата тегли дълг – вдига заплатите и се конкурира с частника, който вдига с темпове по-бързи от работоспособността:



"Нашият внос спада, средата е отровна и грешна. В основата е огромният дефицит и раздаването на кредити от банките."



В 12+3 Илиев коментира отговорите от анкетата на БНР как и дали правителството ще се справи с цените. Неговата оценка е, че българите имат изключително добра интуицията:



"С административни актове, закончета и заплати, няма как да се натиснат цените надолу, ако не се създадат добри условия в България да се произвежда повече – повече стоки и по-евтино. Но това зависи от добро управление."



Икономическият експерт е категоричен, че инфлацията идва от дълга и банките, които раздават кредити на младите семейства.



"Гълъб Донев каза - ще вдигнем тавана на дълга и се очаква да раздават пари и това помпа инфлацията. Ако не раздават пари, хората ще кажат, "нали обещахте". Столетия назад няма такава битка, която да изведе до успешен финал борбата с инфлацията, когато не се разбира какво я предизвиква. Да, няколко големи търговци имат 60% от оборота, да имат изгодно положение, но генерално в България не само те са проблема. У нас спекулата е невъзможна, ако няма мотор – това са повечето пари", припомни Кузман Илиев.



Той посочи, че с влизането в еврозоната в България са освободени 15 млрд. лева от задължителните резерви на банките, сега този задължителен процент е 1 и "банките имат много пари и раздават кредити, вижте им рекордните печалби":



"Има свободни пари още за кредити и при нас се забелязва опасно раздаване на ипотечни кредити и ръста на задлъжняването е 30%. Имаме проблем в банковата система - кредити на млади семейства. Влизаме в перфектната буря по отношения на външни фактори и лошо управление на публичните финанси. И ако не се осъзнаем, вървим към Виденовото време."



Кузман Илиев посочи, че правителството няма 100 дни и предупреди:



"Тези проблеми изискват яснота, какво ги предизвиква, смели решения в държавата - да се изчистят ненужни разходи, за да се даде сигнал към бизнеса. България ще влезе в процедура на свръхдефицит - като при Виденов, но нещо по-лошо."



Той е категоричен, че трябва да се спре с дивия популизъм, разгула в дълга на правителството:



"България няма нужда да дава 3,5 млрд. за завод на барут на Райнметал, който не е български, България няма нужда да раздава милиарди за ракети, когато няма пари за магистрали, пенсионери и да си полива земеделската продукция. България трябва да се фокусира върху нейните си проблеми."

