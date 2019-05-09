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Кв. „Владиславово” във Варна остава без вода за цял ден

09.05.2019 / 09:34 2

Голяма част от варненския квартал “Владислав Варненчик” ще остане без вода днес, съобщиха от ВиК. Сух режим ще има абонатите в блокове с номера от 1 до 8, 11, от 16 до 21, от 304 до  308, от 401 до 408, около булевард „Св. Елена”, пазара, магазините "Лидъл" и "Алати", местността Балъм дере и около складовете на „Енерго про”.

Сухият режим ще продължи от 9:00 ч. до полунощ, а причината за него е изграждането на водопроводи. 

Водоноски ще бъдат разположени до детска градина „Маргаритка” и до училище „Патриарх Евтимий”. 

 

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Коментари
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3
РЕКОРД_ПО_THUMBS_DOWN (преди 20 минути)
Рейтинг: 5276 | Одобрение: -5559
ТАКА ИМ СЕ ПАДА!
ПАЧИ КРАК ЕООД
ОБИД ДАБАДА НАИ НЕХАРЕЗВАНЕАД ГОМЕНДИРАЖД В БЕДЕЛ БГ.
1
3
n eXu s (преди 43 минути)
Рейтинг: 33954 | Одобрение: -35901
Няма само аз да стоя без вода.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

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