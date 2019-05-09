Кв. „Владиславово” във Варна остава без вода за цял ден

Голяма част от варненския квартал “Владислав Варненчик” ще остане без вода днес, съобщиха от ВиК. Сух режим ще има абонатите в блокове с номера от 1 до 8, 11, от 16 до 21, от 304 до 308, от 401 до 408, около булевард „Св. Елена”, пазара, магазините "Лидъл" и "Алати", местността Балъм дере и около складовете на „Енерго про”.



Сухият режим ще продължи от 9:00 ч. до полунощ, а причината за него е изграждането на водопроводи.



Водоноски ще бъдат разположени до детска градина „Маргаритка” и до училище „Патриарх Евтимий”.

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