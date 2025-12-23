Квалифицираният електронен подпис става стандарт в държавната администрация

Снимка: Министерски съвет

Министерският съвет в оставка прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (НУЕПА), съобщиха от правителствената пресслужба. С промените се цели уеднаквяване на правилата, повишаване на сигурността и опростяване на процедурите за издаване и използване на удостоверения за електронен подпис в държавната администрация, посочва БТА.

Измененията предвиждат задължително използване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) при извършване на електронни изявления от името на администрацията, както и при работата на служителите с информационни системи, регистри, бази данни и системи за електронен документооборот.

Опростяват се и вътрешните процедури в администрациите, свързани с издаването на КУКЕП, с цел по-ефективно административно обслужване.

Предвижда се валидирането на електронните подписи да се извършва и чрез инструмента на Европейската комисия, който проверява подписите спрямо доверителните списъци на всички държави членки, както и на трети държави с действащи споразумения с Европейския съюз.

Приетите изменения в НУЕПА се очаква да доведат до по-висока правна сигурност и по-голямо доверие в предоставяните електронни административни услуги, по-ефективни процеси чрез ясни и опростени правила за издаване, използване и прекратяване на КУКЕП, както и до намаляване на административната тежест и разходите чрез отпадане на необходимостта от поддръжка и надграждане на националния инструмент за валидиране, администриран досега от Министерството на електронното управление.

Задължителното ползване на квалифициран електронен подпис от длъжностните лица в държавните администрации бе разпоредено в края на месец май.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!