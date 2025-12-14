Квартал във Варна ще без вода в неделя
14.12.2025 / 09:30 0
снимка: Булфото
Един район във Варна ще е без вода днес.
Това съобщават от ВиК.
Поради авария от 01:30ч. до около 13:30ч. без вода ще са абонатите живущи в ж.к."Цветен Квартал".
От 09:30ч. до около 14:00ч. на сухо ще са и абонатите на м.Малко Ю.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!