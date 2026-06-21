Кюрасао спечели първата си точка от Световно първенство по футбол след равенство срещу Еквадор

кадър: БНТ

Националният отбор по футбол на Кюрасао спечели първата си точка на Световно първенство при дебютното си участие, удържайки Еквадор до равенство 0:0 в мач от група E. Така и двата отбора остават с равен актив от по един пункт след два изиграни мача и запазват шансовете си за класиране в елиминационната фаза, след като по-рано Германия осъществи обрат срещу Кот д'Ивоар с 2:1.

Големият герой за скромния отбор на Кюрасао беше вратарят Елой Ром, който спаси 15 точни удара срещу себе си. С това той изравни рекорда на бившия вратар на САЩ Тим Хауърд, който също имаше 15 спасявания срещу Белгия през 2014-а, предаде БТА.

Първият важен момент за стража на Маями ФК дойде още в третата минута, когато нападателят Енер Валенсия излезе сам срещу Ром и вратарят спечели битката, спасявайки удара му от близка дистанция. Девет минути по-късно Джон Йебоа беше следващият футболист на южноамериканците, чийто шут бе спасен от Ром. До края на полувремето стражът на Кюрасао още четири пъти измъкваше отбора си от попадение.

След почивката Елой Ром беше още по-ангажиран, отразявайки удари от Мойсес Кайседо, Педро Вите, Кевин Родригес, Нилсон Ангуло, Гонсало Плата и други.

Карибският тим сам достигна до възможност да вземе трите точки след час игра, но опитът на Леандро Бакуна беше спасен.

Еквадор ще съжалява за пропуснатите шансове от общо 27-те си опита към противниковата врата, тъй като се нуждае от победа срещу фаворита в групата Германия, ако иска да премине отвъд груповата фаза.

Отборът на Кюрасао, който загуби от Бундестима с 1:7 в първия си мач, също може да се класира за шестнайсетинафиналите при успех срещу Кот д'Ивоар след четири дни.

Мачове от втория кръг в група "Е" на Мондиал 2026:

Германия - Кот д'Ивоар 2:1

21 юни: Еквадор - Кюрасао 0:0

временно класиране:

1. Германия 2 2 0 0 9:2 6 точки

2. Кот д'Ивоар 2 1 0 1 2:2 3

3. Еквадор 2 0 1 1 0:1 1

4. Кюрасао 2 0 1 1 1:7 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!