Лъч светлина за България при загубата на "Крокодила"

Стопкадър БНТ

България изгуби от Турция с 0:2 на "Крокодила" в Бурспаспор в предпоследния си мач то световните квалификации.

Нашите обаче изиграха силно второто полувреме, и показаха, че когато действат смело и със самочувствие, могат да оказват сериозна съпротива на далеч по-стойностен съперник.

Първата реална голова опасност дойде в 12-ата минута, когато Керем Актюркоглу можеше да намери мрежата зад Димитър Митов с удар отблизо. Топката обаче премина покрай далечната греда и излезе в аут. След три минути шотландският рефер Ник Уолш даде дузпа в полза на домакините.

11-метровият наказателен удар беше отсъден, след като Хакан Чалханоолу стреля от фаул и топката срещна ръката на Християн Петров, който беше част от българската стена. След това турският капитан се нагърби с изпълнението на дузпата. Халфът на Интер шутира силно вдясно, а Димитър Митов се хвърли в другия ъгъл - 1:0 за Турция.

В 22-ата минута Димитър Митов спаси с една ръка по майсторски начин голов изстрел на звездата на Реал Мадрид Арда Гюлер, чието име публиката скандираше минута-две по-рано. В 43-ата минута Филип Кръстев направи пробив към наказателното поле на турците и беше повален. Последвалият фаул беше изпълнен от Кирил Десподов, но вратарят на Галатасарай Угурджан Чакър спаси. След това домакините имаха опасна атака по левия фланг на нападението им, но Димитър Митов плонжира до близката греда и изби удар на Керем Актюркоглу.

В 56-ата минута домакините имаха възможност за втори гол, но Керем Актюркоглу стреля с глава извън очертанията на вратата. Скоро след този пропуск на нападателя на Фенербахче дойде и удар на Георги Русев, след който топката се отби в страничната греда на турската врата. Последваха минути, в които нашите наложиха известен натиск около наказателното поле на тима на Винченцо Монтела. В 66-ата минута Турция отговори с опасен изстрел по диагонала на Кенан Йълдъз.

Последваха нови добри минути на нашите. В един момент футболистите на Александър Димитров изпълниха три поредни корнера, но разбъркванията във и около наказателното поле на домакините не доведоха до нищо.

В 78-ата минута Георги Русев стреля опасно в далечния ъгъл, но Чакър изби с плонж. В 84-ата минута Димитър Митов трябваше да вади топката за втори път от своята мрежа - Хакан Чалханоолу центрира отдясно и Атанас Чернев си вкара автогол - 2:0 за домакините, пише Sportal.bg.

