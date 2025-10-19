Лъчезар Богданов: Или по-малък ръст на заплатите, или Жан Виденова зима

Кадър Нова ТВ

Потенциалните проблеми, свързани с фискалната политика, причиниха политическата криза и неразбория. Има осъзнаване в част от управляващите и със сигурност в редиците на ГЕРБ ще е изключително трудно да направят Бюджет 2026 с приемливи параметри и с нисък дефицит. Това заяви пред БНР икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

По думите му страната върви към висок дефицит, ако не се вземат три решения. Първото решение е да се води такава политика да има повече инвестиции, растеж и отваряне на бизнеса. Второто и третото решения са по-разумно харчене и задържане на нарастване на разходите. „Когато една част от управляващите предлагат повече разходи и повишаване на заплати в силовите ведомства или по-широка субсидия за определена сфера, ще се търси вариант, при който да се носи политическа отговорност“, смята Лъчезар Богданов.

Според него икономиката през 2025 г. се развива добре и в резултат на това има видимо добро изпълнение на приходите в бюджета. „Проблемът за 2025 г. е видимо в разходната част на бюджета, защото видимо не може да се похарчат 25% за увеличаване на заплатите. Виждат се ефекти от различни мерки, икономиката се развива горе-долу добре, приходите растат, ДДС расте, подоходният данък също расте, но разходите не могат да се компенсират. За следващата година ще трябва да има приоритизиране на разходите и няма да може да се даде на всички по много“, уточни Лъчезар Богданов. Той предупреди, че ако догодина не се вземат правилните мерки в бюджета, то тогава може да има Жан Виденова зима.

Богданов посочи, че ако и през следващата година се направи изпреварващ ръст на заплатите с до 30%, тогава ще има бюджетна криза. „Ще трябва нещо да се направи и да се промени“, призова икономистът.

Лъчезар Богданов заяви, че няма опасност България да не влезе в еврозоната от 1 януари 2026 г. "Опасността за следващата година е или по-малко разходи, без да режем, но да вървим по-бавно, или вдигане на данъците, което ще е контрапункт на политическите обещания", каза още икономистът.

