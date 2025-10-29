Лъчезар взриви ефира с неизлъчени случки в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Напусналият "Ергенът: Любов в рая" Лъчезар Енев разкри случки, които не са били излъчени и видени от зрителите. Първата от тях е била разговора му с Йовица, след като между тях прехвърчаха искри заради Филипа.

Поговорихме си, и успяхме да скъсим дистанцията и да свалим напрежението между нас. Когато си тръгвах, той ми се извини два пъти, но аз го разбирам, тъй като на негово място и аз бих реагирал така, призна Лъчо.

Не бе излъчен и разговора ми с Филипа, когато я прегърнах през кръста на церемония. Тя ми призна, че е леко притеснена от това, че съм навлязъл в личното й пространство. Тогава взех решение да се оттегля и да не преча на отношенията й с Йовица, допълни той.

Другото, което не бе показано в ефир, бе моя разговор с Краси преди последната церемония. Признах му, че според мен Киара и Шермин трябва да останат, и го попитах на коя от двете смята да даде роза, за да дам аз приятелска роза на другата, каза още Лъчо.

Скрит за зрителите остана и откровения ми разговор с Шермин. Аз трябваше да я заведа на вечеря с цветя и стриди, след като изгубих от нея на стрелба с лък. Не си изпълних обаче облога, но тъй като съм човек, който държи на думата си и съм доблестен, това наклони везната да дам роза на нея, каза още в "Преди обед" Лъчезар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!