Лъчо Танев: Египет не рухна заради съдийско ощетяване

Снимка уикипедия, Biser Todorov

Футболният мениджър Лъчезар Танев коментира епичния осминафинал на Мондиал 2026 между Аржентина и Египет (3:2). Професионалният му анализ би трябвало да засрами всички, които опитаха да омаловажат победата на световните шампиони със странични фактори.

„Аржентина победи заслужено, защото в заключителните минути показа характер, присъщ на световен шампион. Всичко започна добре за Египет – поведоха, Меси изпусна дузпа, после резултатът стана 0:2. И в рамките на няколко минути – и то в заключителните минути, египтяните рухнаха. Но рухнаха не заради съдийско ощетяване, а защото Аржентина показа класа, характер и колективен дух.



Аржентинците играят така, както на предния Мондиал, който спечелиха. Разполагат с отлична халфова линия, където са Енцо Фернандес, Алексис Макалистър, Родриго де Пол. И атомно нападение в лицето на вездесъщия Меси, който и на 39 твори на терена, Хулиан Алварес, Лаутаро Мартинес.



Да, има пукнатини в защитата, но Аржентина успява да се измъкне от всякакви ситуации до момента“, коментира живеещият в Барселона импресарио.

Относно така наречените две спорни ситуации – отменения гол на Египет и третото попадение на аржентинците. Те са коренно различни. При първото има очевидно настъпване и дърпане – египетски футболист прави откровен фаул срещу централния защитник на южноамериканците Лисандро Мартинес, който води топката, тя е негово притежание.

При втората ситуация. Топката е далеч от Салах. Далеч от полезрението и обхвата му. Преди това обаче какво се случва. Хулиан Алварес първи играе с топката, избива я от краката на Салах. Освен това няма посягане на аржентинеца за разлика от предходната ситуация, когато има посягане и настъпване от страна на Марван Атия спрямо Лисандро Мартинес. Няма посягане, а топката вече не е под контрола на египетския капитан, след като е изчистена от Алварес. После двамата заедно със Салах си пресрещат краката, заяви пред Блиц Танев.

Редактор "Екип на Петел",

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