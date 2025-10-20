Лъчо държи солиден коз за успех с Филипа в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Лъчезар опитва да скъси още дистанцията с Филипа, след като й даде роза в „Ергенът: Любова в рая“. Двамата проведоха пореден романтичен разговор, по време на който Лъчо извади силен коз.

Има отворена вратичка за нас, стига да си изиграем правилно картите, призна той.

От своя страна Филипа се съграси, че е така, с което ясно му намекна, че е склонна не само да продължат да се опознават, но и да стигнат до нещо повече.

Това даде невероятен стимул на Лъчо и той се зарече да даде всичко от себе си, за да спечели сърцето на козметоложката.

Продължава играта между нас, нищо не е решено. Нейното мнение ме надъхва още повече. Направи ми впечатление, че тя сама ми каза, без да я подтиквам, което е обнадеждаващо, откровен бе по бТВ компютърният специалист.

Сега остава да видим дали Йовица ще признае поражението, или ще положи усилия да задържи до себе си палавата Филипа, чието фриволно поведение вече се приема като нещо нормално от другите дами в Къщата на любовта.

