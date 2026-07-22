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Ladies Night с Man4Queen в Moonlight Varna

22.07.2026 / 14:25 0

 

Тази петък, 24 юли, Moonlight Varna приема Man4Queen за 5 та поредна година, която ще бъде още по-запомняща се! Man4Queen представят зашеметяващо кабаретно шоу, посветено изцяло на жените – енергия, музика, танци и незабравима атмосфера от 22:30 часа.

Купи билета си предварително само за 15 евро (на място – 20 евро) и си запази място за една вечер, изпълнена с изненади, смях и добро настроение сред приятелки.

📍 Moonlight Varna
🕥 Начало: 22:30 ч.
🎟️ Предварителна продажба: 15 евро / На място: 20 евро

Събери компанията и се пригответе за нощ, която ще запомните!

*публикация


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