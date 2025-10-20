Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Кадър Youtube

"В Европейската централна банка (ЕЦБ) с голяма радост приветстваме присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г., когато страната ще стане пълноправен член на валутния съюз".

Това каза президентът на ЕЦБ Кристин Лагард в интервю пред БНТ, като добави, че България ще спечели от стабилността, ликвидността и предимствата на общата валута.

Лагард посочи, че в резултат на присъединяването България ще има място на масата на Управителния съвет като управителят на БНБ Димитър Радев ще представлява страната, ще има право на глас и мнение и ще участва в решенията по паричната политика, които ще се вземат във Франкфурт.

През септември управителят на БНБ за първи път участва в на заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ, първоначално, в периода до началото на следващата година, като наблюдател.

Кристин Лагард обясни, че преминаването към еврото означава, че българските граждани и бизнес ще могат да правят парични преводи, да пътуват и да сключват сделки навсякъде в еврозоната без да трябва да обменят пари.

"Няма да мислят за колебания на валутния курс, дали левът е по-евтин или по-скъп, по какъв курс ще се обменя. Паричната единица ще е една и съща за всички ни", посочи Лагард и добави, че това дава гъвкавост и стабилност.

"Това е силна парична единица, която се счита за втората резервна валута в света", подчерта тя.

"Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност, достъп до повече ликвидност, участие в по-голяма група банки, както и надзор, организиран последователно и съгласувано в системата, затова смятам, че по отношение на стабилност и достъп до ликвидност - това е реално преимущество", каза президентът на ЕЦБ.

Лагард коментира, че промените винаги пораждат притеснения, но влизането в еврозоната няма да доведе до значително повишение на цените в България.

"Институциите могат да направят много, за да предотвратят злоупотреби при прехода от лев към евро", смята Лагард.

"Мисля, че от август вече е въведен механизъм за превалутиране от лев към евро, който би трябвало да функционира най-малко една цяла година. Така, когато пазаруват хората ще могат да видят и сравнят цената в лева и в евро, и да проверят дали превръщането е коректно без възползване, без добавен в цената малък бонус", отбеляза тя.

"Институциите трябва да прилагат правилата, защото принципът е превалутиране без вариации надолу или нагоре. Затова те трябва наистина да налагат спазване на правилата и да се погрижат с тях да се съобразяват големите универсални магазини, но също и кафенетата и малките магазинчета - да не извличат полза", каза управителят на ЕЦБ.

Лагард обяви свое предстоящо посещение в България по повод присъединяването на страната към еврозоната.

