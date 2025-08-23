Лагард: Мигрантите дадоха тласък на икономиката в еврозоната

Кадър Ютуб

Кристиан Лагард обяви какво са причинили мигрантите на Европа.

Чуждестранни работници са дали тласък на икономиката на еврозоната през последните години, като са помогнали за компенсиране на по-краткото работно време и по-ниските реални заплати. Това заяви в събота президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от "Ройтерс".

Миграцията към Европейския съюз (ЕС) е повишила населението му до рекорден брой миналата година, въпреки намаляващата раждаемост. Но правителствата все повече налагат ограничения за новопристигащите в отговор на вътрешното недоволство, пише news.bg.

Лагард посочи увеличението броя на работниците извън 20-те страни, които споделят еврозоната, като фактор, който подкрепя икономиката на блока, въпреки нарастващото предпочитание за по-малко работно време и спада на жизнения стандарт в някои сектори.

"Въпреки че те били едва около 9% от общата работна сила през 2022 г., чуждестранните работници са отговорни за половината от растежа ѝ през последните три години, каза Лагард в реч на годишния симпозиум на Федералния резерв на САЩ в Джаксън Хоул, Уайоминг. Без този принос условията на пазара на труда биха могли да бъдат по-тежки, а производството по-ниско."

Тя каза, че брутният вътрешен продукт (БВП) в Германия ще бъде с около 6% по-нисък от 2019 г. без чуждестранни работници. Силните икономически резултати на Испания след края на пандемията от COVID-19 също се дължат до голяма степен на приноса на чуждестранната работна ръка.

Населението на ЕС нарасна до рекордните 450,4 милиона души миналата година, тъй като нетната имиграция компенсира естествения спад на населението за четвърта поредна година.

Но това се случи с цената на политическа реакция от местните избиратели, които все повече се насочват към крайнодесните партии.

Новото правителство на Германия, например, преустанови програмите за събиране на семейства и презаселване, докато се стреми да си възвърне подкрепата от избирателите, привлечени от "Алтернатива за Германия" (АзГ).

В Съединените щати президентът Доналд Тръмп засили арестите на нелегални имигранти в САЩ, като предприе мерки срещу незаконните преминавания на границите.

Той отне и легалния статут на стотици хиляди мигранти след встъпването си в длъжност.

