Лагард: Нужен е "задълбочен преглед" на икономиката на ЕС

стопкадър: Ютуб

Европейската икономика се нуждае от "задълбочен преглед", за да се изправи пред "зората на нов международен ред", белязан от геополитическа фрагментация и нарастващи търговски ограничения, заяви в сряда председателят на ЕЦБ Кристин Лагард по време на речта си пред Световния икономически форум в Давос, Швейцария, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Управителят на ЕЦБ посочи, че европейските страни биха били "много по-силни", ако "премахнат нетарифните търговски бариери" в рамките на ЕС, твърдейки, че вътрешните пречки продължават да натежават върху потенциала за растеж на блока.

Лагард също така отбеляза, че очаква само лек инфлационен ефект от новите американски тарифи, с по-силно въздействие върху Германия, отколкото върху Франция, но добави, че европейските страни биха били много по-силни, ако премахнат нетарифните търговски бариери в рамките на блока.

Шефът на ЕЦБ заяви, че инфлацията в еврозоната е под контрол и отбеляза, че паричната политика е "в добра позиция", дори когато несигурността е станала "по-сериозна".

"Тъй като инфлацията е под контрол на ниво от 1,9%, въздействието ще бъде минимално. Много по-сериозна е степента на несигурност, създадена от тези постоянни обрати", каза тя, визирайки заплахата от по-високи американски тарифи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща в събота да въведе нарастващи тарифи от 1 февруари върху членовете на ЕС Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия и Финландия, заедно с Великобритания и Норвегия, докато на Съединените щати не бъде позволено да купят Гренландия, стъпка, която големите европейски държави осъдиха като "изнудване".

Лагард предупреди за въздействието на търговските тарифи, като подчерта, че "американският потребител и американският вносител са основните носители на тежестта на митата". Тя се позова на проучване на Институтът за световна икономика Кил в Германия, което подчертава как тарифите засягат най-вече американските домакинства и вносители.

"Тръмп често възприема трансакционен подход, като той поставя летвата много високо на нива, които понякога са напълно нереалистични", каза Лагард.

В отговор Европа трябва да посочи какви инструменти са налични, да демонстрира колективна решителност и да бъде единна и решителна, добави тя.

В речта си в Давос, Лагард каза, че не очаква тарифите да бъдат постоянни. "Наистина се надявам, че не", отговори тя, когато я попитаха дали тарифите могат да съществуват и след 20 години.

Тя подчерта по-широките икономически последици, като каза, че е важно "наистина да се разгледат какви са последствията, какво е въздействието на разпространението, какъв е инфлационният резултат заради митата и как икономическият растеж е засегнат от това“.

Лагард също така отбеляза, че Европа трябва да се справи по-добре с икономическия растеж, производителността и дълга.

Председателят на ЕЦБ също така предупреди, че изкуственият интелект, макар и потенциално да повишава производителността, носи рискове, ако не е координиран. Тя каза, че "ИИ може да бъде изключително положителен от нетна гледна точка и ще доведе до повишаване на производителността, чийто размер обаче е под въпрос, като спектърът е доста широк по отношение на това колко ще постигне той".

Лагард подчерта глобалното сътрудничество по отношение на поверителността на данните, потреблението на енергия и общественото въздействие.

"Трябва също така да сме наясно с потреблението на енергия, какъв вид енергия е тя и какво въздействие има върху климата", каза тя и добави, че социалните последици от изкуствения интелект трябва да бъдат взети предвид:

"Трябва да разберем какви последици има той върху хората, освен ако не искаме да рискуваме дислокация на обществото".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!