Лагард: Ще вдигна тост с хубаво българско вино, за да отпразнувам влизането ви в еврозоната

Това не е обикновена Нова година за евросемейството. Приветстваме България като нов член на еврозоната. Това заяви във видео обръщение, публикувано във фейсбук, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард часове преди еврото да се превърне в официална валута за българските граждани.

"Тя ще бъде 21-вия член и сме радостни, че можем да приветстваме всички българи в еврозоната. Обещавам, че ще вдигна тост за този момент, разбира се с хубаво българско вино, за да отпразнувам повода", каза още тя.

По-рано председателят на Европейската комисия - Урсула фон дер Лайен, също се изказа в платформата Х относно влизането на България в еврозоната, припомня Фокус.

