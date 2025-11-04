Лагард в България: Това е огромна грешка

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

На 1 януари 2026 година сърцето ми ще бъде с България. Не само защото на този ден имам рожден ден и ще навърша 70 години, но и защото вие направихте огромна стъпка напред въпреки трудностите, но знайте, че това е само началото на пътя, а не крайната дестинация. Ще си купя българско вино и на този ден ще вдигна наздравица.

Това коментира президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в България.

Всички страни, които сме се присъединили към еврозоната сме имали едни и същи притеснения - дали наистина ще стане, дали от банкоматите ще излизат евра, дали няма да има поскъпване на цените. Всички преминават през това, коментира тя.

Но нека поговорим за това кои са реалните ползи от членството в еврозоната. Две са основните ползи. Първата е просперитет, а втората е сигурност. През последното десетилетие БВП в България се повиши от 1/3 до почти 2/3. Целта е това средно да е цел за бъдещето ви. Това е благодарение на сериозна интеграция в еврозоната. Ако се доверя на Евростат 65% от износа на България отива в ЕС, а 45% от този износ е в еврозоната. МВФ свърши своята работа, тъй като даде стабилност, но преминаването към еврото е още една крачка на напред като маха валутната бариера в големия пазар. Няма да има никакъв разход за конвентиране на валутата. Средните и малките предприятия ще спестят по над 1 млрд. евро на година от обменните разходи, посочи тя.

Тези спестени пари могат да се вложат в растеж и вратата към европейските капиталови пазари широко се отваря за България, вие ще имате думата. Ще има много по-малки разходи за финансирането, което е добра база за дългосрочни инвестиции. Тези ползи се виждат в кредитните рейтинги на България, които стават все по-добри, а това значи по-малка цена на кредитите в България, което значи инвестиции, посочи Лагард.

Втората полза е сигурността. Живеем във все по-неспокоен свят, който е фрагментиран. Институционното доверие от членството може да помогне още по-добре за защитата на българските фирми в Европа и да повиши европейската конкурентноспособност в глобален план. Финнасовите пазари са по-склонни да не зависи еврото от сътресенията. 83% от това, което влиза в България като внос, е в евро, което скоро ще е и ваша валута и това е буфер за домакинства и фирми от увеличаването на цените. Освен това когато търсенето се увеличава, единната валута пази нашите вътрешни пазари от девалвация, коментира тя.

Но нека се върна на страха от промените, които не само в България. Този страх се преодолява. Първият страх е да изгубиш суверенитета си. Хората се страхуват, че ще изгубят контрол за съдбата си. Разбираемо е. Особено като се има предвид дългата история на вашата валута. Еврозоната е добавяне на суверенитет и подкрепа, обясни Лагард.

Вашият гуверньор ще е на масата. Той ще има глас. Една страна - един глас. Неговият грас ще се чува и ще бъде уважаван. Така България ще помогне да се взимат решенията. Аз не ги карам гуверньорите да вдигат ръка, а ги питам един по един какво мислят по всеки въпрос, посочи тя.

Кафенетата, фризьорите, в магазините на дребно наистина ще се вдигнат цените. Това стана и в останалите страни. Така че тук сте прави да се притеснявате. Вашето правителство обаче знае, че трябва нещо да се направи по този въпрос. Обикновено има увеличение на цените, защото е по-лесно да се закръгля нагоре. Типично има 0,2 зо 0,3% увеличение. Но това един път се случва. Централните и местните власти в тази ситуация трябва да се погрижат закона да се спазва, стриктно да се следи до последния цент, коментира тя.

Ще имате около 8 месеца да следите за тези неща, така че пекаря и фризьора да не своеволничат. Но и потребителите трябва да свършат своята работа и да следят спазването на закона. Малко е увеличението на цените от 0,2, но трябва да сме нащрек. Това е задължение на всеки един от нас, посочи тя.

Има обаче още един риск, който сме наблюдавали в миналото с някои държави, които са положили огромни усилия, за да се присъединят към еврото. И той е ,че след приемането, те отмаляват, уморяват се от постоянните реформи и почват да си живеят, както преди. Това е огромна грешка. Отстъпват назад и се предават. Тези държави, които продължават д асе интегрират активно в еврозоната след приемането, печелят допълнително около 10% богатство за държавата в сравнение с тези, които се уморяват от правенето на реформи. Апелирам, не се отказвайте, продължавайте напред и не лягайте на стари лаври, защото това ще е в ущърб на българския народ, подчерта Лагард.

