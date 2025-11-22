Лахмаджун напълни спешното в Истанбул с натровени

Пиксабей

В истанбулския квартал Шишли 25 души бяха приети в болница със съмнения за хранително отравяне, след като поръчали лахмаджун от един и същи ресторант. Малко след консумацията клиентите почувствали силно неразположение и се обърнали към спешните отделения в района, пише Марица

По сигнал на потърпевшите на място в квартал Есентепе са изпратени екипи на полицията, на Дирекцията за извънредни ситуации и борба с природни бедствия към президентството в Анкара (АФАД), служители на Областната дирекция по земеделие и горите и общинската полиция.

Инспекторите са взели проби от храните, предлагани в обекта, а екипите на общината са извършили подробна проверка. Установено е, че ресторантът работи без необходимото разрешително, поради което е бил незабавно запечатан. По информация на турските власти същият обект вече е бил запечатван три пъти, като последното му затваряне е било на 5 ноември.

Директорът на Здравната дирекция в Истанбул проф. Кемал Гюнер съобщи в социалните мрежи, че общо 25 души са потърсили медицинска помощ със симптоми, напомнящи хранително отравяне. „Общото състояние на пациентите е добро. Провеждат се необходимите прегледи и лечение“, посочва той.

Случаят предизвика широк обществен отзвук в Турция, тъй като проблемът с нерегламентираните заведения и контрола върху хигиената е тема на дискусии тези дни.

Междувременно турското Министерство на земеделието и горите започна нова мащабна кампания за контрол на храните, след като няколко случая на тежки хранителни отравяния разтърсиха страната. Министър Ибрахим Юмаклъ обяви, че под специално наблюдение попадат и т.нар. „улични вкуснотии“ – сергии и подвижни търговци, които работят с минимален контрол и често без разрешение от държавата.

По думите му от началото на годината в Турция са извършени 1 143 000 проверки, при които са установени хиляди нарушения. На 26 591 обекта са наложени глоби на обща стойност 2,265 млрд. турски лири, а 506 досиета с данни за престъпления са изпратени в прокуратурата. Министерството продължава да публикува в реално време списъци на производители и търговци, уличени в измама или продажба на опасни храни.

От догодина ще заработи и новата система „Б-Рецепта“ – дигитален регистър за контрол върху продажбата на препарати за растителна защита. С нея земеделските химикали ще се купуват само с предписание от агроном, което цели да спре злоупотребите и да намали остатъчните пестициди в храните. Планирано е и мобилно приложение, чрез което гражданите ще могат моментално да подават сигнали за нередности в заведения, магазини или сергии.

Повод за новата кампания е трагичният случай в Истанбул, при който четирима души от едно семейство – пристигнали на почивка от Германия – загинаха след тежко хранително отравяне. Прокуратурата води разследване, а Министерството уверява, че всички съмнителни случаи се проверяват незабавно.

Обект на интензивни проверки вече са всички търговци на месни, млечни и други бързоразвалящи се продукти. Указания са изпратени до местните власти да затварят сергии без разрешение, а проверките ще се извършват и в ранните часове, и през нощта. Освен рутинните проверки се планират и внезапни акции.

Министър Юмаклъ подчерта, че не бива целият сектор да бъде поставян под съмнение, тъй като милиони хора се прехранват от хранителната индустрия. Той благодари на коректните производители и търговци, но призова и гражданите да бъдат внимателни – да следят срока на годност, номера на партидата и регистрационния номер на обекта.

Темата е важна и за България, тъй като хиляди български туристи ежегодно посещават Турция, а част от храните на турски производители се продават и у нас. Затова мерките за по-строг контрол се следят внимателно и от българските институции.