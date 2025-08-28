Булфото

Ламарина от блок падна и удари 86-годишна жена в Самоков, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 август в кв. „Самоково“.

Възрастната жена е настанена за лечение - с травма на главата и комоцио.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая се води разследване, предаде Новини.

