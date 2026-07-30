Ламин Ямал: Ако намерите момиче, по-красиво от моето, ще си махна веждите

Кадър Ютуб

Футболистът на „Барселона“ и националния отбор по футбол на Испания Ламин Ямал се зарече, че ще си махне веждите, ако някой му посочи момиче, което да е по-красиво от неговата половинка Инес Гарсия, пише novini.bg.

На клипче в платформата X звездата на „Барселона“ казва пред огледалото, докато приятелката му си мие зъбите: „Ако намерите по-красиво момиче от нея, аз ще си махна веждите. Невероятно!“.

Бившият на настоящата приятелка на Ламин Ямал: Ти не го обичаш, искаш само да забременееш и после да взимаш издръжка

С това своеобразно „предизвикателство“ Ямал показа, че отношенията му с инфлуенсърката са повече от прекрасни на фона на появилите се слухове в публичното пространство, че между него и нея е настъпила криза.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!