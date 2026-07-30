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Ламин Ямал: Ако намерите момиче, по-красиво от моето, ще си махна веждите

30.07.2026 / 15:58 3

Кадър Ютуб

Футболистът на „Барселона“ и националния отбор по футбол на Испания Ламин Ямал се зарече, че ще си махне веждите, ако някой му посочи момиче, което да е по-красиво от неговата половинка Инес Гарсия, пише novini.bg.

На клипче в платформата X звездата на „Барселона“ казва пред огледалото, докато приятелката му си мие зъбите: „Ако намерите по-красиво момиче от нея, аз ще си махна веждите. Невероятно!“.

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С това своеобразно „предизвикателство“ Ямал показа, че отношенията му с инфлуенсърката са повече от прекрасни на фона на появилите се слухове в публичното пространство, че между него и нея е настъпила криза.

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Коментари
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Серж (преди 37 секунди)
Рейтинг: 247954 | Одобрение: 50379
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село варна (преди 17 минути)
Рейтинг: 37290 | Одобрение: 610
Любовта е сляпа, но късно го осъзнаваме.
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уйчо (преди 18 минути)
Рейтинг: 136447 | Одобрение: 9792
Ма и ти си убавец...Сигурно и момата ти е...

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