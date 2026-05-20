Ламин Ямал: Представям си как печелим Световното

Един от най-добрите играчи в света разкри своята мечта.

Звездата на Барселона и Испания Ламин Ямал вярва, че "фуриите" може да триумфира със световната титла това лято.

Испанците са считани за фаворит на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико - от 11 юни до 19 юли.

„Забавно е, но на Европейското беше обратното. Никой не ни смяташе за фаворит и това ни помогна. Да си фаворит не означава нищо, когато си на терена. Не ти дава предимство, нито ти помага да вкараш повече голове. Просто трябва да подхождаш внимателно към всеки мач. Има много силни отбори – Аржентина, Франция, Португалия, Англия и всички те играят по най-добрия начин на Световното. Важно е за нас да дадем всичко за Испания и да вярваме в нашия стил на игра, защото според мен ние играем най-добрия футбол“, каза Ямал, цитиран от официалния уебсайт на ФИФА.

"Представям си как съдията свири последния съдийски сигнал на финала и ние печелим. Не знам с колко, но сме шампиони. После да се върнем в Испания и да празнуваме с феновете. Това би било специално", добави талантът, пише Блиц.

„Бих бил нервен, ако правех нещо, което не знам как да правя. Например, ако имах редовна работа, каквато никога не съм имал, вероятно щях да се притеснявам да не я объркам. Но футболът е това, което винаги съм правил; това е, което знам. Затова се опитвам да му се наслаждавам. Когато видя родителите си на трибуните, знаейки, че се гордеят с мен, това облекчава напрежението. Хубаво чувство е“, каза още Ямал.

Крилото в момента лекува контузия и може да пропусне старта на световното първенство.

