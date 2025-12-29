Ламин Ямал: Вече усещам по-голям натиск

Кадър Youtube

Суперзвездата на "Барселона" Ламин Ямал заяви, че не желае да бъде сравняван с други футболисти и предпочита да върви по собствен път в кариерата си.

"По-добре е да не се сравняваш с никого. Играчи като Кристиано Роналдо постигнаха това, което постигнаха, защото искаха да бъдат себе си и да не се сравняват с другите. Искам да изковавам свой собствен път", цитира думите на Ямал журналистът Фабрицио Романо.

На 28 декември, по време на церемонията по връчването на наградите Globe Soccer Awards, 18-годишният испански футболист бе отличен с три приза: за най-добър нападател за 2025 г., за млад играч на годината в Ла Лига за 2024/25 г., както и с трофея "Диего Марадона".

"Благодаря на "Барса", на семейството ми, на приятелите и съотборниците ми. Много съм щастлив. Ще продължа да работя, за да спечеля още много награди. Вече усещам по-голям натиск като важен играч за моя клуб, но всичко се получи добре. Искам да продължа по своя път и не желая да се сравнявам с никой друг футболист", допълни той.

От началото на сезона европейският шампион е взел участие в общо 20 гола в 20 мача във всички турнири, като лично е реализирал 9 попадения, а за останалите 11 се е отчел с асистенции.

