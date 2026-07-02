Ламин Ямал е готов да разкъса Австрия по пътя към мач срещу Кристиано

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Тази вечер Испания и Австрия се срещат от 22:00 часа на емблематичния „SoFi Stadium“ в Лос Анджелис в мач от първия елиминационен кръг на Световното първенство 2026. На пръв поглед, уравнението изглежда просто – европейският шампион е изявен фаворит срещу тим, който достига до елиминации на Мондиал за първи път от 72 години. Реалността обаче обещава много по-завързана и тактическа битка – залогът е осминафинал на Мондиал, пише Блиц.

Ла Роха спечели Група H със седем точки и нито един допуснат гол, докато Австрия изкова второто място в Група J след инфарктно 3:3 с Алжир в последните секунди. Победителят от този сблъсък ще срещне Португалия или Хърватия, което е ясно предупреждение: лесният път официално приключи.

Испания: Изкуството на контрола без паника

След колебливото 0:0 срещу Кабо Верде на старта, тимът на Луис де ла Фуенте направи това, което се очаква от големите шампиони – стабилизира се. Последваха две чисти победи, като черешката на тортата бе успехът с 4:0 над Саудитска Арабия.

Голямата новина за Испания не е атаката, а защитният вал. Отборът не само че не е допуснал гол на територията на Северна Америка, но не е позволил нито един точен удар през първите полувремена на трите си мача. Вратарят Унай Симон е отлично охраняван от Пау Кубарси и Аймерик Лапорт, а пред тях Родри действа като съвършен дефанзивен щит.

Тази желязна отбрана поддържа историческа серия – Испания е непобедена в 34 поредни мача (в редовно време и продължения), само на крачка от националния си рекорд (35) и европейския на Италия (37).

Австрия: Упорството на Ралф Рангник

Австрия стигна дотук не с финес, а с чисто оцеляване. В герой се превърна Саша Калайджич, който изравни в 96-ата минута срещу Алжир. С това австрийците станаха първият отбор в историята на световните първенства, който избягва загуба след като е изоставал в добавеното време на втората част.

Отборът на Ралф Рангник е агресивен, физически мощен и изключително неприятен за преодоляване. С играчи като Конрад Лаймер, Марсел Забитцер и Давид Алаба, Австрия ще се опита да наложи висока преса и да превърне мача в хаос. Големият им проблем обаче е защитата – отборът е в серия от 12 поредни мача без чиста мрежа на световни първенства.

Редактор "Екип на Петел",

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