Ламин Ямал с първи хеттрик в кариерата си

кадър: Спортал

С паметен първи хеттрик в кариерата си Ламин Ямал донесе успеха на Барселона с 4:1 над Виляреал у дома в двубой от 26-ия кръг на Ла Лига. 18-годишният нападател отчая противника с попадения в 28-ата, 37-ата и 69-ата минута. В 49-ата Пап Гей беше намалил за гостите с единствения им точен изстрел за мача. В началото на добавеното време резервата Роберт Левандовски оформи крайния резултат. С тази победа авансът на шампионите на върха пред Реал Мадрид се увеличи на 4 точки, като “белите” играят чак в понеделник, предава Спортал.

Никога досега Ямал не беше забивал три гола наведнъж, но този път го стори - при това с много красиви изпълнения. От началото на кампанията той вече има 18 попадения и 14 асистенции в 34 срещи за “лос кулес”. Същия брой голове той заби за целия минал сезон.

Освен всичко Барса продължава да бъде безкомпромисен домакин в първенството този сезон - 13 победи от 13 срещи. Виляреал пък започна кръга на трета позиция.

И макар Барселона да спечели с разлика, в двубоя на “Спотифай Камп Ноу” имаше и момент, в който всичко беше “на кантар”. След като Виляреал първо намали на 1:2, после отборът пропусна чиста възможност за 2:2.

Наставникът на домакините Ханзи Флик, за когото това беше мач №100 начело на тима, заложи на Феран Торес на върха на атаката за сметка на Роберт Левандовски. Педри отново влезе като смяна, след като едва в миналия кръг се завърна след травма. Виляреал започна в нападение с Жорж Микаутадзе, който беше избран за играч на месец февруари в Ла Лига.

Двубоят стартира по стандартния за срещи на Барса начин с атаки и пред двете врати, след като по традиция защитната линия на "блаугранас" беше почти на центъра. Гостите на няколко пъти пробваха опасни контри и в 11-тата дори застрашиха сериозно, но секунди по-късно пък домакините имаха шанс. След това Жул Кунде пропиля добра възможност в 14-тата, след като не уцели вратата.

Следващият шанс за Барса дойде след още 14 минути и завърши с гол. Тогава, след грешка на Пап Гей, се стигна до акция на каталунците, при която Фермин Лопес изведе Ламин Ямал и той беше точен за 1:0.

Скоро след това младият европейски шампион опъна мрежата на Виляреал за втори път след магическо изпълнение в 37-ата минута - 2:0.

За малко обаче "жълтата подводница" да върне единия гол в 41-вата, когато Пепе центрира към Айосе Перес, но той не съумя да насочи в очертанията на вратата от няколко метра.

Последва опасен изстрел на Рафиня от фал, а в 44-ата Кунде отклони кълбото във вратата на гостите, но се намираше в засада, заради което попадението не беше зачетено. Секунди преди паузата Ямал пропусна да покачи на 3:0 от сходна ситуация като при втория си гол.

Втората част започна с възможност пред Дани Олмо в 47-ата, но този път стражът Луис Жуниор спаси.

Две минути по-късно обаче Виляреал намали изоставането си след попадение на Пап Гей. Това беше и първият удар на гостите в очертанията на вратата.

В 54-тата Виляерал дори можеше да изравни, след като Айосе Перес получи възможност да стреля към вратата, на която Жоан Гарсия не беше. Топката обаче излезе в аут. Тук домакините протестираха, че преди това реферът не е маркирал нарушение срещу Ямал. Това доведе до напрежение и блъскане между играчите, а Рафиня дори беше декориран в жълто заради реплики.

Последва натиск на шампионите, които се опитаха да прекършат подема у съперника. Сантиметри лишиха Ямал от гол за 3:1 в 61-вата.

Талантът обаче все пак стигна до своя хеттрик. Това стана в 69-ата, когато Педри го изведе сам срещу вратаря с великолепна асистенция - 3:1. Малко след попадението си Ямал беше заменен, за да си почине.

След това мачът определено се доиграваше, тъй като Виляреал с нищо не успяваше да се противопостави. Така се стигна до края на редовното време, когато Левандовски се разписа за 4:1 на празна врата, макар първоначално голът да не беше зачетен.

С този триумф каталунците натрупаха още по-голяма увереност преди реванша срещу Атлетико Мадрид от полуфиналите за Купата на краля, който е във вторник. Там футболистите на Флик изостават с 0:4, но са амбицирани да осъществят обрат. После пък - през следващия уикенд - играчите на Барселона ги очаква и гостуване на Атлетик Билбао за първенство.

