Ландшафтен архитект оглавява новата дирекция "Екология" във варненския район "Одесос"

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Нова дирекция "Екология" започва работа към варненския район "Одесос" във Варна. Ландшафтен архитект ще бъде неин ръководител, а обявата ще бъде пусната още днес, информира районният кмет Янислава Шопова. Новата дирекция е сформирана чрез прехвърляне на щатни бройки, а решението беше взето на сесията на Общинския съвет в края на миналата седмица.

Шопова допълни:

Това решение не беше само вот на доверие към нас, а решение в полза на администрацията. Още в началото на мандата анализирахме структурата на администрацията и сигналите на гражданите. Установихме, че тя не е достатъчно адаптирана към реалните нужди. Целта ни е всеки човек да бъде на точното място, така че да използваме максимално неговия професионален потенциал.

В новата дирекция ще работят 11 еколози и главен еколог. Изискването към бъдещия директор е да бъде ландшафтен архитект, предаде Радио Варна.

Сред основните задачи на звеното ще бъдат контролът върху чистотата, развитието на зелената система и изготвянето на проекти за озеленяване. По думите на районния кмет "Одесос" е сред малкото райони във Варна, които налагат реални санкции при установени нарушения.

Сметището на Максуда ще бъде изцяло изчистено и урегулирано, целта ни е целият скат да бъде с направени ПУП-ове, поясни Янислава Шопова.

435 дървета ще бъдат засети на мястото на премахната растителност в район "Одесос", обяви още Шопова. За тази цел ще бъде поискан финансов ресурс от Община Варна и от Общинския съвет. Целта е засаждането да стане факт през ноември.

Янислава Шопова съобщи и че предстои създаването на сайт, който ще насочва сигналите от граждани директно към районната администрация. Тя призова за сигнали да не се използват социалните мрежи, тъй като не винаги те са актуални към датата на публикуване. Официалният сигнал с име и телефон си остава най-сигурният начин, който ще даде възможност на институциите по-лесно да видят проследимостта му, каза още Шопова.

Редактор "Екип на Петел",

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